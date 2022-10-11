В Самарской области уничтожили артиллерийские снаряды времен гражданской войны

Снаряды находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на территории Сызранского района сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы времен гражданской войны.

— Около полудня в дежурную часть поступила информация об обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды, — рассказали в Росгвардии по Самарской области

Боеприпасы находились примерно в 600 метрах от автомобильной дороги на территории Сызранского района. На место происшествия выехала тольяттинская группа разминирования ОМОН «Орлан». Взрывотехники осмотрели найденные предметы.

Ими оказались артиллерийские снаряды калибром 76 мм. По словам специалистов, они были в состоянии сильной коррозии и скорее всего относились ко временам гражданской войны. Специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения.