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Общество11 октября 2022 11:30

В Самаре специалисты рассказали, как сэкономить в продуктовом

Специалисты подвели итоги мониторинга
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут сэкономить на продуктах

Жители смогут сэкономить на продуктах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты подвели итоги ежедневного мониторинга цен на продовольственные товары. Жители смогут сэкономить в магазинах.

По данным городской администрации на 11 октября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм в «Безымянском» Промышленного района. Капусту белокочанная за 14,89 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Гречневую крупу за 67,48 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Репчатый лук за 17,79 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки проводят с целью отслеживания динамики цен.