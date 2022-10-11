В Самаре планируют демонтировать дорожный участок в районе строительства станции метро «Театральная»

Работники демонтируют дорожный участок. Фото: городская администрация

В Самаре демонтируют дорогу на территории строительства новой станции метро «Театральная». Специалисты уже установили ограждения, временные знаки и информационные щиты.

По информации городской администрации, в областной столице закрыли перекресток в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой. Участок планируют демонтировать. Работники также трудятся на трамвайных путях. На участке в скором времени приступят к переустройству инженерных коммуникаций. На данной территории развернут тоннелепроходческий комплекс.

Сотрудники перенесут водовод, ливневую канализацию и кабельные линии связи. На подъезде к перекрестку дежурят инспекторы ГИБДД, которые помогают регулировать движение.