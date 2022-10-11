Одним из первых в списках украинских силовиков оказался Александр Хинштейн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба безопасности Украины объявила в розыск депутатов Госдумы РФ от Самарской области. В список разыскиваемых попали три парламентария: Александр Хинштейн, Михаил Матвеев и Владимир Кошелев.

Согласно информации с официального сайте МВД Украины, Михаил Матвеев и Владимир Кошелев были объявлены в розыск УСБУ Ивано-Франковской области, Александр Хинштейн – УСБУ Тернопольской области. Всех троих заподозрили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Отметим, что Александр Хинштейн уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Если Служба безопасности Украины не объявила тебя в розыск, значит, жизнь прошла зря, - написал народный избранник в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее в списки украинских силовиков попали другие российские должностные лица. По данным СУ СК, незаконное уголовное преследование затронуло более 700 политиков. Следственный комитет России уже вмешался в дело.