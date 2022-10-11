Без паники: план действий, если потерялись в лесу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально за первую неделю октября в Самарской области - несколько пропавших в лесу грибников. В Похвистневском районе потерялся пожилой мужчина, в Ставропольском районе ушла за грибами и пропала женщина. Все закончилось хорошо, спасатели успели вовремя, но, к сожалению, так происходит не всегда.

Вместе с экспертами МТС подготовили чек-лист, что делать, если вы потерялись в лесу, и как мобильный телефон и современные сервисы могут вам помочь.

Если вы потерялись

1. Оставайтесь на месте

Если вы поняли, что заблудились, не пытайтесь найти дорогу самостоятельно – потерявшиеся часто выбирают неверный путь. Обычно люди теряются недалеко от населенных пунктов, но чем дальше вы уйдете, тем сложнее вас будет найти. Если вы будете оставаться на одном месте, вас найдут гораздо быстрее.

2.Позвоните спасателям

Не паникуйте и не тяните время, сразу звоните спасателям на телефон 112или на горячую линию «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52и расскажите, что потерялись.

3. Экономьте зарядку телефона

Если у человека работает телефон, шансы найти его значительно выше. Базовая станция поможет определить координаты, сузив радиус поиска от нескольких километров до 500 метров. Поэтому держите телефон в сухом и теплом месте, экономьте заряд аккумуляторов, не звоните родственникам. Отключите все приложения, которые «съедают» батарею, убавьте яркость экрана.

Еще один способ подстраховать себя и близких - установить приложение«Мой поиск» от МТС.С помощью этого сервиса вы будете знать местоположение всех людей, которых вы добавите в приложении.Сервис позволяет найти телефон другого абонента, независимо от того, какому оператору принадлежит его номер. «Мой поиск» позволяет определить точную геопозицию мобильного телефона «потеряшки», уведомляет о перемещениях и дает доступ к информации о балансе и заряде батареи.Поиск осуществляется по GSM-радару, поэтому использование услуги возможно только в зоне покрытия мобильной сети МТС, и только при включённом телефоне. Стоимость зависит от количества контактов, которые вы выберете, например, подключение трех контактов – 90 рублей в месяц.

4.Обустройте место для ожидания

Постарайтесь выбрать сухое место, в холодную и мокрую погоду найдите защиту от дождя и ветра. По возможности обозначьте себя – можно повесить на деревья пакеты, бумагу. Соберите побольше хвороста для костра, но не уходите далеко от стоянки, всегда держите ее в поле зрения. Найдите пенек, бревно или сорвите лапник, чтобы не сидеть на земле. Постарайтесь по максимуму растянуть еду и воду. Не пейте из луж,можно подхватить кишечную инфекцию, и тогда воду вы будете терять быстрее.

5. Не залезайте на деревья

Не стоит залезать на дерево, чтобы посмотреть, где вы находитесь. Скорее всего, это не поможет вам сориентироваться, но увеличит риск получить травму. Не следуйте народным приметам, они плохо работают в средней полосе - мох растет там, где ему вздумается, а муравьи строят муравейники, где придется. Самое лучшее – оставаться на месте и сохранять спокойствие.

6. Жгите костер и не спите ночью

Если вам предстоит провести ночь в лесу, старайтесь не засыпать. Ночью температура воздуха опускается на 10-15 градусов, утром выпадает роса. Велик риск переохлаждения, а это основная причина гибели людей в лесу. Кроме того, спасатели не прекращают поиски и ночью, поэтому пропавший может их не услышать, а они не увидят спящего человека. Чтобы не заснуть, двигайтесь и жгите костер – он обеспечит тепло и поможет привлечь внимание спасателей.

7. Откликайтесь

На любой шум, крики и шорох - кричите, стучите палкой по дереву, свистите. Если слышите звук вертолета – найдите открытое место, лягте на землю, размахивайте руками и ногами, любыми яркими предметами, разожгите огонь, машите фонариком или включенным смартфоном – так вас будет проще заметить.

Как правильно подготовиться к походу в лес

Даже если вы идете в лес ненадолго и думаете, что хорошо знаете местность, отнеситесь к походу серьезно.

- Изучите местность –посмотрите, насколько большой лес, в который вы идете, есть ли там опасные участки (болота, овраги). Возьмите с собой компас, научитесь им пользоваться. Посмотрите на карте расположение ближайших населенных пунктов и возможных ориентиров, к которым можно выйти в случае необходимости, например, автомобильных или железных дорог.

- Всегда берите с собой полностью заряженный телефон, а лучше еще и пауэрбанк. Проверьте в памяти телефона номера экстренных служб.

- Надевайте яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами. Возьмите с собой спички или зажигалку, минимальный запас воды и еды, необходимые вам медикаменты, сухие носки, теплый свитер или куртку.

- Возьмите с собой нож, свисток(его лучше слышно в лесу), фонарик, несколько больших ярких мешков для мусора – они не занимают много места, но могут защитить от дождя или сделать вас более заметным.

- Всегда предупреждайте, куда вы идете, с какой стороны планируете заходить в лес, когда планируете вернуться. Согласуйте план контрольных звонков и действий, если вы не вышли на связь в условное время. Не ходите в лес в одиночку, не отпускайте детей с пожилыми родственниками, особенно если у них есть проблемы с памятью или хронические заболевания. Обсудите с детьми правила поведения в лесу и план действий на случай, если они потеряются.

Берегите себя и близких!