Работы самарского стрит-арт художника попали на фестиваль ПФО «ФормART»

Работа художника прошла в финал.

В Самаре стрит-арт художник Семен Маверский представил свою работу на финальном этапе фестиваля ПФО «ФормART». Местные жители смогут отдать свой голос за земляка.

Красочный мурал появился на стене дома №98 по улице Советской Армии. Художник нарисовал на фасаде здания девушку в сарафане посреди современных технологий. По словам автора работы, главная идея заключается в том, что, не смотря на новые технологии, ценности останутся прежними.

Голосование за лучшую работу уже стартовала. Самарцы смогут поддержать земляка по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно.