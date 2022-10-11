В Самарской области представителей малого и крупного бизнеса научат работать с инновациями

Представителей бизнеса обучат по специальной программе

В Самарской области центр инноваций StartupSamara и областное министерство экономического развития и инвестиций открыли второй набор в программу «Школа чемпионов». Представители малого и крупного бизнеса научатся работать с новыми системами и современными продуктами.

Специалисты расскажут, как работать с внешними стартапами, мотивировать сотрудников и создавать проекты внутри компании. В этом году главная цель – научить участников внедрять инструменты цифровой трансформации и инновации в свой бизнес. Также министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подчеркнул, что опытные спикеры помогут погрузиться в среду и показать возможности для развития.

Помимо этого, программа рассчитана на собственников, профильных сотрудников и топ-менеджеров. Участие бесплатно. Прием заявок продлится до 24 октября 2022 года. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.