В Самарской области создали штаб помощи семьям мобилизованных

В штабах «Единой России» организована помощь мобилизованным и членам их семей.

С первых дней частичной мобилизации в России у семей призванных возникает беспокойство от множества вопросов, от юридических до бытовых. Многие из этих проблем ранее были зоной ответственности мужчины. Но и теперь эти вопросы не останутся неразрешенными: для помощи семьям мобилизованных создаются штабы с участием партии «Единая Россия», «Молодой гвардии Единой России» и движения #МЫВМЕСТЕ. В Самарской области активисты организаций уже начали работу в региональных штабах, куда могут обращаться члены семей мобилизованных. Также можно оставить заявку на получение помощи по телефону горячей линии 88002003411.

Помощь организуется в формате «единого окна»: поступающие в штаб заявки распределяются между волонтерами и в режиме реального времени отслеживается их исполнение.

- В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была ещё более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом, - отметила замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова.

Кроме того, в Самарской области начата работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных.

- Задача - понять состав семьи, какая помощь нужна по образованию детей, по устройству в детские сады, по предоставлению медицинских услуг, по многим вопросам нужна юридическая помощь. Возможно, есть бытовые вопросы, где смогут помочь волонтеры, - рассказал секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.