Самарский драмтеатр сыграл спектакль «Не покидай меня» в ДК села Шигоны

Актеры самарского драмтеатра сыграли выездной спектакль в Шигонах. Фото: Самарский академический театр драмы

В ДК села Шигоны 10 октября актеры Самарского драмтеатра сыграли спектакль режиссера Валерия Гришко «Не покидай меня».

- В это непростое для нашей страны время мы понимаем, что приехать из отдаленного района Самарской губернии в областной центр, к сожалению, могут не все, - говорит директор самарского драмтеатра Сергей Филиппов. – В этом театральном сезоне мы решили возобновить выездные мероприятия, и первыми посетили жителей села Шигоны.

Выбор постановки был неслучайным: спектакль «Не покидай меня», поставленный по пьесе белорусского драматурга Алексей Дударева, рассказывает о судьбе четырех девушек-разведчиц во время спецзадания по уничтожению врага.

- Сейчас очень важно помнить о значимых событиях в истории, которые пережила наша страна, - продолжает Сергей Филиппов. – Патриотичный спектакль «Не покидай меня» - это, с одной стороны грустная, но, с другой, светлая история о войне, любви, чести и чувстве долга.

Спектакль посетило более 400 человек. Многие жители приходили семьями. Постановка «Не покидай меня» доступна молодым людям по Пушкинской карте.

- На таких спектаклях нужно быть, чтобы проникнуться атмосферой, - рассказывает глава Шигонского района Самарской области Сергей Строев. - Своей игрой, актёры возродили облик ушедших безвозвратно героев. Выражаю искреннюю благодарность от лица жителей района и от себя лично за замечательный подарок - показ спектакля «Не покидай меня». Надеюсь, эта встреча не последняя, и мы будем ждать новых спектаклей театра».

Напомним, что здание Дома культуры в селе Шигоны было обновлено в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». Зрительный зал в ДК рассчитан на 420 мест. Здание оснащено современным звуковым и световым оборудованием.

На сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького спектакль «Не покидай меня» можно посмотреть сегодня, 11 октября и 10 ноября. Билеты можно приобрести на сайте театра: