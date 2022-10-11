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Происшествия11 октября 2022 14:55

В Самаре водитель легковушки «влетел» в фонарный столб

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства
Алена ПРОВКИНА
Легковушка врезалась в столб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка врезалась в столб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно о серьезной аварии, которая произошла ночью 10 октября 2022 года. Из-за столкновения отечественная легковушка «влетела» в фонарный столб.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие зафиксировали в Кировском районе в 22:40. Водитель автомобиля «Volvo S60» ехал в сторону проспекта Кирова и решил перестроиться. Но, к сожалению, не смог совершить маневр и врезался в отечественную легковушку. За рулем «Лада Веста» был 19-летний парень.

Из-за столкновения отечественный автомобиль врезался в металлическое ограждение и столб. Пострадали водитель и пассажир «Лада Веста». Их доставили в больницу.