В Самаре продают набор «счастливых» купюр за 888 888 рублей

Продавец оценил купюры почти в 900 тысяч рублей. Фото: Авито

В Самаре предприимчивые местные жители продолжают продавать вещи за сумасшедшие деньги. На этот раз пользователи опубликовали объявление о продаже «счастливых» купюр.

Автор объявления отмечает, что цифры на банкнотах непременно принесут счастье покупателю. Купить «удачу» можно всего лишь за 888 888 рублей. Продавец также отмечает, что особенно товар повлияет на самарцев, рожденных в 1988 году. В наличии имеются купюры номиналом: 10, 50, 100, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей.

Напомним, в регионе также продают удивительную травинку почти за 1 миллиард рублей. Об исключительных свойствах растения продавец, к сожалению, умолчал.