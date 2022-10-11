В Самаре специалисты приступили к геодезическим работам на объектах, которые планируют отремонтировать

Специалисты проводят испытания. Фото: мэрия

В Самаре уже начали готовиться к следующему дорожно-строительному сезону. Специалисты проводят необходимую работу.

По данным городской администрации, до старта ремонтных работ почти полгода. В следующем году планируют обновить порядка 4-х десятков дорог местного значения. К работам приступят, когда позволят погодные условия. По традиции, бригады и дорожная техника начинают ремонт в апреле 2023 года.

На данный момент сотрудники проводят геодезические изыскания. Специалисты применяют нивелиры, рейки и курвиметры. Пока испытания проводят на улице Авроры.