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Общество11 октября 2022 16:50

В Самаре приступили к ликвидации свалки в Промышленном районе, на которую часто жаловались жители

Туда привозили шины и стройматериалы
Алена ПРОВКИНА
Жители поделились кадрами. Фото: "Честная Самара"

Жители поделились кадрами. Фото: "Честная Самара"

В Самаре специалисты ликвидировали свалку в Промышленном районе. На нее часто жаловались пользователи в социальных сетях.

По информации ЦУР Самарской области, местные жители поделились кадрами огромной свалки, расположенной на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Аткарской. Безответственные горожане свозили туда шины, старые доски и даже деревья. Контейнеры были заполнены мусором, и жители складировали отходы прямо на землю.

Специалисты направили сигнал в муниципалитет. Работники планируют завершить ликвидацию до 15 сентября 2022 года.