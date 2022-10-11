В Самаре приступили к ликвидации свалки в Промышленном районе, на которую часто жаловались жители

Жители поделились кадрами. Фото: "Честная Самара"

В Самаре специалисты ликвидировали свалку в Промышленном районе. На нее часто жаловались пользователи в социальных сетях.

По информации ЦУР Самарской области, местные жители поделились кадрами огромной свалки, расположенной на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Аткарской. Безответственные горожане свозили туда шины, старые доски и даже деревья. Контейнеры были заполнены мусором, и жители складировали отходы прямо на землю.

Специалисты направили сигнал в муниципалитет. Работники планируют завершить ликвидацию до 15 сентября 2022 года.