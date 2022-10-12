Власти разрешили распланировать землю за ТЦ «Амбар» в Самаре

Подготовкой документации займется застройщик макрорайона «Амград». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Глобал Вижн Девелопмент» подготовит документацию по планировке территории в Куйбышевском районе. Соответствующее разрешение застройщику выдала мэрия Самары.

– Разрешить ООО «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент» подготовку документации по планировке территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе, – следует из постановления департамента градостроительства.

Согласно документации, застройщик распланирует участок площадью 185,33 Га. На подготовку отведено 12 месяцев, после чего проект должен быть предоставлен в департамент градостроительства.

Отметим, что ранее в ООО «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент» озвучивали планы по освоению территории у ТРК «Амбар». Согласно проекту, на участке появятся дома переменной этажности, а также ряд социальных объектов. Отмечалось, что реализация проекта займет порядка 10 лет.