В самарском парке Гагарина замкнул и загорелся фонарь вечером 11 октября

Мужчина сразу же вызвал пожарных, они примчались мгновенно. Фото: скриншот видео

Вчера, 11 октября, вечером в Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина произошло замыкание фонаря, вследствие чего он загорелся.

— Гуляли с сыном по парку, возле пруда, где сцена, заметили мигающие фонари по всему парку! Шли домой не торопясь примерно до данного столба около 10 минут. Когда подошли, увидели ЧП, — пишет автор поста сообщества Вконтакте "Подслушано Самара".

Мужчина сразу же вызвал пожарных. По его словам, они примчались мгновенно. Также ответственный горожанин задался вопросом, почему за столько времени из мимо проходящих людей никто не вызвал экстренную службу.

— Столб сверкал и горел достаточно долго, пока мы не подошли. Народу прошло немерено, неужели сложно было позвонить? А если бы листва сухая была? Пока стояли ждали пожарных в темноте, наблюдал, люди подходят, смотрят и идут дальше, — делится самарец.

Некоторые комментаторы предостерегли о шаговом напряжении, которое могло бы возникнуть. По словам граждан, всё, что связано с электричеством на земле и тем более в сырую погоду, лучше на расстоянии.