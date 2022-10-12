В Тольятти горе-сотрудник ограбил работодателя на 100 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в присвоении имущества работодателя. Предполагается, что местный 36-летний житель оставил организацию без 100 тысяч рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

О преступлении полицейским сообщил представитель компании, которая занимается монтажом бытовой техники. Он рассказал, что в ходе ревизии обнаружил пропажу техники общей стоимостью более 100 тысяч рублей. Одновременно с этим один из сотрудников перестал выходить на работу и не отвечал на звонки.

Полицейские задержали «прогульщика». Он во всем сознался и рассказал, что сдавал технику в ломбард, а деньги забирал себе. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Расследование продолжается.