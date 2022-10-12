Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2022 6:34

В Самаре 30-летний сын украл два телевизора из квартиры своей матери и купил алкоголь

Мужчина попросил своего знакомого сдать технику в ломбард
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские обнаружили технику в ближайшем ломбарде.

Полицейские обнаружили технику в ближайшем ломбарде.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ранее судимый 30-летний мужчина похитил два телевизора из квартиры своей матери, пока ее не было дома. Все деньги он потратил на покупку алкоголя.

— 49-летняя жительница дома на ул. Прудовой Советского района, вернулась домой и обнаружила пропажу, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Стоимость двух телевизоров составила 30 тысяч рублей. Так как следов взлома не было, подозрения пали на сына женщины, у которого были ключи от квартиры матери. Технику нашли в ближайшем ломбарде. Мужчина полностью признал свою вину.

Он рассказал, что воспользовался отсутствием матери, которой не было несколько дней. Знакомый сдал бытовую технику в ломбард, используя свой паспорт. Удалось получить 9750 рублей, на которые самарец купил алкоголь. Уголовное дело передано в суд.