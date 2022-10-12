В Самаре 30-летний сын украл два телевизора из квартиры своей матери и купил алкоголь

Полицейские обнаружили технику в ближайшем ломбарде.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре ранее судимый 30-летний мужчина похитил два телевизора из квартиры своей матери, пока ее не было дома. Все деньги он потратил на покупку алкоголя.
— 49-летняя жительница дома на ул. Прудовой Советского района, вернулась домой и обнаружила пропажу, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Стоимость двух телевизоров составила 30 тысяч рублей. Так как следов взлома не было, подозрения пали на сына женщины, у которого были ключи от квартиры матери. Технику нашли в ближайшем ломбарде. Мужчина полностью признал свою вину.
Он рассказал, что воспользовался отсутствием матери, которой не было несколько дней. Знакомый сдал бытовую технику в ломбард, используя свой паспорт. Удалось получить 9750 рублей, на которые самарец купил алкоголь. Уголовное дело передано в суд.