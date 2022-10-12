Под Самарой оперативники задержали женщину со свертком мефедрона

Общая масса вещества составила 0,95 грамм. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Жигулевске правоохранители задержали местную 44-летнюю жительницу. Женщину подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Информация о том, что женщина может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств, поступила полицейским некоторое время назад. Они обнаружили подозреваемую около гаражей на улице Гоголя. В кармане у задержанной лежал пакет с мефедроном.

– Общая масса вещества составила 0,95 грамм, что относится к значительному размеру. Женщина пояснила, что хранила наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, – информируют в областном ГУ МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.