В Самаре составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября

В рейтинг вошли вакансии менеджера по продажам картонной упаковки и аналитика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob, в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий октября в Самаре вошли руководитель отдела продаж сельхозтехники, водитель бензовоза, механик по транспорту.

Самую большую зарплату готовы платить руководителю отдела продаж сельскохозяйственной техники. Специалист с опытом прямых продаж, техническим образованием и навыками ведения переговоров может получать от 80 тысяч рублей и премии.

На втором месте рейтинга находится вакансия водителя бензовоза. При наличии прав категории «С» и «Е», опыта работы от года заплатят от 80 тысяч рублей и выдадут спецодежду. Третье место занял механик по транспорту. Такому специалисту с высшем или среднем образованием и опытом работы от 1,5 лет полагается зарплата от 70 тысяч рублей.

Помимо этого, в рейтинг вошли вакансии менеджера по продажам картонной упаковки с зарплатой от 65 до 97 тысяч рублей и аналитика с зарплатой от 65 до 80 тысяч рублей.