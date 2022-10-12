В Самарской области планируют развивать наставничество среди педагогов

Депутаты губернской думы предложили свести меры поддержки педагогов в один Закон.

Вчера депутаты комитета Самарской губернской Думы по образованию и науке рассмотрели комплекс мер для поддержки педагогов региона, повышения их статуса, улучшения профессионального положения и гарантий социальной защищенности. Эти меры могут быть внесены в виде поправок в Закон «Об образовании в Самарской области». Работа над соответствующим законопроектом началась.

Один из важнейших моментов обсуждения - развитие института наставничества для успешной адаптации новичков в профессии. Парламентарии считают, что в законодательстве региона должен быть определен статус педагога-наставника, а также установлены ежемесячные выплаты в период наставничества.

Предлагается рассмотреть возможность заключения между участниками образовательных отношений соглашений о намерениях, в которых будут прописаны условия, необходимые для защиты педагогами собственных чести и достоинства, а также деловой репутации образовательных организаций. При этом нормы профессиональной этики педагогических работников могут быть закреплены в локальных нормативных актах школ, лицеев, колледжей и т.д.

Также планируется расширить перечень положений, привлекающих педагогов, прежде всего молодых, в образовательные организации.

Дополнительными мерами стимулирования педагогических работников могут послужить премия Губернатора Самарской области и почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области».

- Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Мы очень хотим поддержать наше учительство, поднять престиж профессии педагога. Мы впервые предлагаем законодательно закрепить понятие наставника, определить меры их стимулирования. Мы прописываем нормы профессиональной этики педагогов, уточняем меры социальной поддержки учителей и т.д. На данный момент у нас в регионе действуют различные меры господдержки педагогических работников, которые прописаны в разных нормативных актах, регламентируются Постановлениями Правительства, подзаконными актами. Мы хотим, чтобы это был единый документ – Закон «Об образовании в Самарской области», который бы аккумулировал все эти моменты, - подчеркнула значимость законопроекта председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина.

Документ будет направлен для внесения замечаний и предложений в региональное министерство образования и науки и в Самарскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ.