Под Самарой водитель на «Лада Калина» без прав устроил массовое ДТП с тремя автомобилями

В результате происшествия водитель «Лады» был госпитализирован. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах массового ДТП, которое произошло в Отрадном во вторник, 11 октября. Там столкнулись три автомобиля, один человек пострадал.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 17:05. 39-летний водитель «Лада Калина» ехал по трассе «Самара – Бугуруслан» в сторону Отрадного. На 88 км дороги он вылетел на встречную полосу, проехав при этом через сплошную линию разметки.

После этого отечественный автомобиль столкнулся с «Ford Focus», за рулем которого был 31-летний водитель. От удара иномарка отлетела в «Peugeot 4007» под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель «Лада Калина», его госпитализировали. Отмечается, что у него не было водительских прав. Теперь полиции предстоит выяснить все подробности произошедшего.