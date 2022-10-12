В «Крыльях Советов» опровергли слухи о переходе Игоря Осинькина в «Локомотив»

Слухи об интересе других клубов к Игорю Осинькину появляются не в первый раз. Фото: ФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал слухи о переходе главного тренера команды Игоря Осинькина в «Локомотив». По словам функционера, специалист остается в Самаре.

- Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это все – слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли только о предстоящей домашней игре, - приводит слова Вадима Андреева Metaratings.ru.

Напомним, «Локомотив» остался без главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра. Об интересе «железнодорожников» к наставнику «Крыльев» сообщал «Матч ТВ».