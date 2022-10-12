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Происшествия12 октября 2022 8:11

В Самарской области после ареста имущества мать-алиментщица устроилась на работу

Часть ее зарплаты будет перечисляться в счет погашения задолженности перед ребенком
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщину предупредили об уголовной ответственности и лишения свободы. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Женщину предупредили об уголовной ответственности и лишения свободы. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Чапаевска не выплатила алименты своему ребенку в 380 тысяч рублей. После ареста на имущества, наложенного приставами, она трудоустроилась.

— Женщина предоставила сотрудникам справку с места работы. Теперь часть ее зарплаты будет перечисляться в счет погашения задолженности перед ребенком, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Другая же часть будет списываться как ежемесячный платеж. Разъяснительные разговоры с женщиной о необходимости выплатить долг пользы не принесли. Тогда приставы приехали к ней домой, но должница не открыла дверь. Обосновала она это тем, что родительские обязательства ею выполняются.

На следующий день сотрудник снова выехал по месту жительства и наложил арест на имущество. Женщину предупредили об уголовной ответственности и возможном лишении свободы на один год. После этого женщина устроилась на работу.