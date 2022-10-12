В Самарской области мужчина пострадал при столкновении двух отечественных автомобилей

В результате ДТП пострадал один человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером во вторник, 11 октября, в Самарской области произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. «Десятка» и «четырнадцатая» столкнулись в Алексеевском районе, пострадал один человек.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, авария случилась в 18:12. 60-летний водитель «десятки» ехал по трассе «Самара-Оренбург- Алексеевка» в сторону Нефтегорска. На 12 км дороги он пошел на обгон и выехал на встречку, где столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 59-летнего мужчины.

– Выяснилось, что 60-летний водитель лишен водительских прав. Он также совершал маневр «обгон» в местах, где это запрещено, – информируют в региональном ГУ МВД.

В результате происшествия водитель «десятки» был госпитализирован.