В Самарской области следователи помогли матери вернуть ребенка, которого похитил родной отец

Женщина, не теряя надежду на возвращение сына, обратилась к самарским следователям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятная история развернулась на территории региона в октябре 2022 года. На прием к заместителю руководителя областного следственного управления Александру Воеводину пришла жительница Оренбургской области. Женщина сообщила, что пытается вернуть сына, которого похитил родной отец. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел в марте текущего года. 6-летний мальчик проживал вместе с мамой в Оренбургской области, однако родной папа похитил малыша и незаконно вывез на территорию 63-го региона.

– Он забрал ребенка вопреки решениям судов об определении места жительства малыша, а также установления порядка его общения с отцом, – информируют в СУ СК по региону.

Несчастная мать больше полугода пыталась добиться возвращения сына. Она сообщала, что малыш нуждается в медицинском лечении.

– Женщина была обеспокоена его состоянием и возможным отсутствием необходимых обследований, – рассказали в региональном СУ СК.

Решить вопрос удалось после визита к Александру Воеводину. Следователи нашли малыша и вернули его маме.

– Заявительница выразила слова благодарности сотрудникам следственного управления по Самарской области за оперативное и результативное реагирование и долгожданную встречу с сыном, – поделились в региональном СУ СК.