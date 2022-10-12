В Самарской области мужчина украл у заснувшего на кладбище родственника телефон и деньги

Похищенные деньги мужчина потратил на отдых, товары и долги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области два родственника ночью пошли распивать алкоголь на кладбище. Когда один из них заснул, другой украл телефон и деньги.

— В сентябре этого года 34-летний житель села Обшаровка сообщил о пропаже сотового телефона, стоимость которого 20 тысяч рублей, и еще 117 тысяч рублей с банковской карты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Во время распития алкоголя на кладбище около одного из захоронений он заснул, а когда проснулся, личных вещей как и родственника уже не было. Деньги с карты мужчина снял в одном из банкоматов в поселке Безенчук, а в ломбард хотел сдать телефон, но в последний момент передумал.

Безработный, ранее судимый за кражу 37-летний местный житель признал свою вину. Он рассказал, что в чехле от смартфона нашел банковскую карту, а ее пин-код родственник ранее называл во время покупки алкоголя.

Похищенные деньги мужчина потратил на отдых, товары и долги. Похищенные телефон и банковскую карту вернули законному владельцу. В настоящее время уголовное дело передано в суд.