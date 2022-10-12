«Комсомолка» наградит победителей конкурса «Самая классная «классная» - 2022 в Самаре

В Самаре подвели итоги конкурса классных руководителей Фото: Архив "КП"

«КП-Самара» наградит победителей конкурса «Самая классная «классная»-2022. В редакции подвели итоги конкурса классных руководителей, приуроченного ко дню учителя.

Конкурс стартовал 16 сентября. Вплоть до 4 октября самарцы могли заявить своих кандидатов на звание лучшего классного руководителя и отдать свой голос за одного из них.

Всего на конкурс заявилось 14 участников. Многих из них номинировали благодарные родители, а в голосовании приняли активное участие и сами школьники. Борьба между лидерами получилась напряженная, а в итоге в списке победителей оказались участницы, набравшие максимальное количество голосов. Они получат приятные подарки от партнеров конкурса.

По итогам конкурса сертификаты на посещение Клиники Современной косметологии «Волга Бьюти» получают учитель ГБОУ СОШ с. Красный Яр Елена Шляхова, учитель начальных классов МБОУ школа N 124 Ирина Демидовская и учитель математики школы №47 Елена Куликова.

Месячный набор сладостей от компании «Вольский кондитер-2» достанется учителю начальных классов школы №147 в поселке Зубчаниновка Марине Копань.

Подарочные наборы от магазина чая и кофе Кантата получают учитель начальных классов школы №28 Елена Домашенко, классный руководитель 6 "В" класса школы № 147 Евгения Дорогова и классный руководитель Наталья Костючик (разместила Екеатерина)

А учитель первоклашек Алла Геннадьевна (разместила Юлия) получит билет в театр.

Награждение состоится 14 октября, в пятницу, в 15.00 в редакции «Комсомольской правды» в Самаре по адресу ул.Лесная, 9.