В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом 12 октября 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 43 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 12 октября 2022 года количество заболевших увеличилось. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 628 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 1004 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 43 человека, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 11 октября, количество заболевших сегодня увеличилось. 11 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 304 человек.