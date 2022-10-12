Под Самарой на нефтеналивном причале выявили нарушения, которые могут привести к ЧС

В отношении юрлица возбуждено административное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На одном из предприятий Самарской области были обнаружены серьезные нарушения. Речь идет о нефтеналивном причале в Сызрани – выявленные здесь недочеты могут привести к ЧС техногенного характера. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
– На предприятии не обеспечена герметичность технологической системы перекачки топлива. Кроме того, здесь отсутствуют средства предупредительной сигнализации и система аварийного разъединения для предотвращения пролива нефтепродуктов, – информируют в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности».
Кроме того, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора оштрафовало юридическое лицо на 210 тысяч рублей.