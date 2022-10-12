Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 9:53

В Самаре рядом с колледжем обнаружили тело молодого человека

По предварительной версии, юноша мог свести счеты с жизнью
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Тело юноши нашли около одного из колледжей Самары

Тело юноши нашли около одного из колледжей Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рядом с одним из корпусов Самарского государственного колледжа обнаружили тело молодого человека. Об этом обеспокоенные очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Труп юноши находился около колледжа, возможно, это один из студентов, - предположили взволнованные очевидцы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по данной ситуации не поступало. Однако собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналисту «КП-Самара», что погибшему молодому человеку было 20 лет.

- ЧП произошло еще на прошлой неделе, - пояснил источник. – Известно, что погибший молодой человек не обучался в колледже, рядом с которым его обнаружили.

По предварительным данным, юноша мог совершить суицид.