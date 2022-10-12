В Самаре рядом с колледжем обнаружили тело молодого человека

Тело юноши нашли около одного из колледжей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рядом с одним из корпусов Самарского государственного колледжа обнаружили тело молодого человека. Об этом обеспокоенные очевидцы сообщили в социальных сетях.

- Труп юноши находился около колледжа, возможно, это один из студентов, - предположили взволнованные очевидцы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по данной ситуации не поступало. Однако собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналисту «КП-Самара», что погибшему молодому человеку было 20 лет.

- ЧП произошло еще на прошлой неделе, - пояснил источник. – Известно, что погибший молодой человек не обучался в колледже, рядом с которым его обнаружили.

По предварительным данным, юноша мог совершить суицид.