С осужденного руководителя самарской организации взыскали ущерб в размере 181,9 миллионов рублей

Куйбышевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ООО «Артель» причиненный государству ущерб из-за неуплаченного налога в размере 181, 9 миллионов рублей.

— 25 марта 2021 года руководителя ООО «Артель» осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщает прокуратура Самарской области.

Кассационная инстанция 23 декабря 2021 года направила дело на новое рассмотрение. После этого 6 апреля 2022 прокурором района заявлено ходатайство о замене ненадлежащего ответчика ООО «Артель» на бывшего директора Цыбулько А.М. Это связано с тем, что на момент рассмотрения дела юридическое лицо было ликвидировано.

В понедельник, 10 октября 2022 года, Куйбышевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.