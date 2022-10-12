В Тольятти житель Киргизии признал себя отцом ребенка для получения вида на жительство в РФ

В дело вмешались сотрудники местной прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти прокуратура поставила точку в истории фиктивного отцовства. Процедуру проходил гражданин Киргизии – мужчина признал себя отцом ребенка-россиянина, чтобы получить вид на жительство в РФ. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура установила, что отцовство жителя Киргизии было установлено в ЗАГСе. Все происходило с согласия матери несовершеннолетнего. После, став полноправным «отцом» россиянина, гражданин соседней республики получил вид на жительство России.

Однако позднее мать ребенка решила оспорить отцовство в суде. Ее требования были удовлетворены, но данный факт привлек внимание прокуратуры.

Прокурор Автозаводского района обратился в суд с иском, в котором требовал признать действия по установлению отцовства фиктивными. Заявление было поддержано. В пресс-службе надзорного органа отмечают, что данное решение будет являться основанием для аннулирования вида на жительство.