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Общество12 октября 2022 11:00

В Самаре ассоциация телерадиовещателей проведет фестиваль «Герой нашего времени»

Мероприятие будет проходить с 24 по 26 октября 2022 года
Алена ПРОВКИНА
Фестиваль пройдет в конце октября

Фестиваль пройдет в конце октября

В Самаре стало известно о фестивале, который проведет ассоциация телерадиовещателей с 24 по 26 октября 2022 года. Мероприятие нацелено привлечь внимание к жизни современников.

На творческий конкурс уже приняли 118 заявок, в том числе из Самары и Тольятти. Материалы оценят в шести номинациях: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Цена жизни», «Вдохновение», «Наследие Петра». Представители также отмечают, что участие возможно без подачи творческих работ. Самарцы смогут посетить мастер-классы от телеведущих, режиссеров и продюсеров. Участники подискутируют и посмотрят конкурсные работы.

Организатором мероприятия выступает национальная ассоциация телерадиовещателей. Дополнительную информацию разместили на портале НАТ.