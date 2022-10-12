В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана 12 октября

Судя по данным синоптиков, он наблюдался примерно с 5:00 до 7:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 октября 2022 года, был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана в Самарской области. Об этом сообщили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Утром местами в регионе ожидается туман при видимости 500 метров и менее, — пишет ФГБУ «Приволжское УГМС».

Жители региона, которым необходимо было рано выезжать на работу и по утренним делам, делятся фотографиями тумана в социальных сетях. Судя по данным синоптиков, он наблюдался примерно с 5:00 до 7:00.

По сообщению очевидцев, белую пелену видели в разных места региона, но сильно видимости она не помешала.