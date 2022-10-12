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Происшествия12 октября 2022 11:27

В Самарской области женщина убила своего сожителя из-за оскорблений

Разгневанная сельчанка ударила возлюбленного ножом в область жизненно-важных органов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе 44-летний мужчина поплатился за нелестные высказывания в адрес своей сожительницы. Женщина не сладила с эмоциями и убила возлюбленного. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагедия произошла 10 октября текущего года в селе Муханово. В одном из домов на улице Больничной было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозрения пали на хозяйку дома – 47-летнюю сожительницу погибшего.

– Женщина пояснила, что вечером накануне произошедшего между ней и сожителем вспыхнула ссора на фоне оскорблений со стороны последнего. В ходе конфликта она схватила кухонный нож и нанесла оппоненту удар в область расположения жизненно-важных органов, – информируют в региональном СУ СК.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.