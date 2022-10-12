Наибольшее количество заболевших COVID-19 обнаружили в Самаре и Тольятти

За сутки провели 7895 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области 12 октября 2022 года зафиксировали случаи заболевания COVID-19. Информацию озвучили в оперштабе.

За сутки подтвердили 628 случаев COVID-19, из них 218 – в г. Самара, 171 – в г. Тольятти, 27 – в г. Сызрань, 19 – в г.Новокуйбышевск, 18 – в Кинель-Черкасском районе, 17 – в Сергиевском районе, 16 – в г. Похвистнево, 15 – в Нефтегорском районе, 14 – в г. Жигулевск, по 10 – в Приволжском, Волжском и Похвистневском районах,

По 9 заболевших – в Большеглушицком, Борском и Безенчукском районах, по 8 – в г. Отрадный и Пестравском районе, по 7 – в Хворостянском районе и г. Октябрьск, 5 – в Шигонском районе, 4 в Большечерниговском районе, по 3 – в Исаклинском, Клявлинском, Кошкинском и Камышлинском районах, по 2 – в Ставропольском и Челно-Вершинском районах, 1 – в Алексеевском районе.

За сутки провели 7895 лабораторных исследований на КВИ, 148 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.