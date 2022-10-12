В Самарской области с опережением выполняют план по вводу жилья

Граждан переселяют из ветхого жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло совещание с министерством строительства региона и главами муниципальный образований. Во время встречи обсудили предварительные итоги.

По данным правительства губернии, план по вводу жилья на текущей год составляет 1 876 000 квадратных метров. Отмечают, что впервые за три квартала план выполнен на 77%. Также во время заседания обсудили переселение граждан из аварийных домов и обеспечение жильем детей-сирот. Большинство муниципалитетов находится в «зеленой» зоне по выполнению показателей. В регионе усилят контроль за завершением работ по домам.

Также представители сообщили, что в текущем году существенно вырос план по обеспечению жильем детей-сирот. Для этого планируют приобрести 876 жилых домов. На данный момент приобрели 516 квартир, а предоставлено детям-сиротам – 390. Из ветхого жилья расселено около 8,2 тысяч граждан – это 82% от планового показателя.