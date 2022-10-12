Жители Серноводска покупают лекарства в почтовом отделении

Депутаты побывали в почтовом отделении, где работает аптечный пункт Фото: Самарская губернская дума

Депутаты комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Марины Сидухиной посетили Серноводск Сергиевского района. Совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области, администрацией муниципального района они оценили ситуацию с обеспечением лекарствами в поселке.

Значительная отдаленность населенных пунктов, низкая плотность населения и, соответственно, не столь значительный товарооборот – именно эти проблемы сдерживают активное появление коммерческих аптечных сетей на селе. Чтобы решить эту проблему, министерство здравоохранения региона работает над созданием аптек на базе государственных учреждений здравоохранения, которые не только о льготных лекарствах, но и продаже других медикаментов. Также жители отдаленных территорий могут воспользоваться доставкой льготных препаратов на дом.

В Серноводске льготные лекарства по рецепту врача можно получить в поликлинике Сергиевской центральной районной больницы. Также в поселке работает три аптечных пункта.

«Почта России» в апреле текущего года получила лицензию на осуществление фармацевтической деятельности на территории этого села. По словам начальника Сергиевского почтамта УФПС Самарской области АО «Почта России» Дмитрия Слезина, в рамках пилотного проекта в губернии открыто еще два таких аптечных пункта: в поселке Береза Красноглинского района и поселке Просвет Волжского района.

Ассортимент лекарств сейчас небольшой, но все основные группы препаратов присутствуют, в чем и убедились участники выездного мероприятия. Они отметили, что площадь помещения не позволяет увеличить ассортимент.

Сейчас прорабатывается вопрос выдачи препаратов, заказанных дистанционно, на почте, разноситься на дом сотрудниками учреждения.

- Сегодня мы увидели один из вариантов решения проблемы доступности лекарственного обеспечения, когда наш партнер, Почта России, взяла на себя эту функцию. Конечно, идет лицензирование данного вида деятельности, здесь работают профессионалы. Услуги аптечного пункта востребованы, мы в этом убедились. Очень важно, чтобы все жители нашей губернии имели возможность получить льготные лекарственные препараты, приобрести нужные им медикаменты быстро и по оптимальной стоимости. И это право должно быть в равной степени обеспечено всем, независимо от места их проживания, - подчеркнула председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутат фракции «Единая Россия» Марина Сидухина.