Студенты-архитекторы Самарского политеха завоевали 20 дипломов первой степени на международном конкурсе

Всего на конкурсе было рассмотрено 719 работ от студентов из 58 вузов. Фото: пресс-служба самарского политеха

Выпускники факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха завоевали 20 дипломов первой степени на XXXI Международном смотре-конкурсе лучших ВКР по архитектуре, дизайну и искусству за 2022 год. — Итоги подвели в конце сентября в Казани, всего было рассмотрено 719 работ от студентов из 58 вузов России, Киргизии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Таджикистана, — рассказали в пресс-службе самарского политеха. Самарские студенты представили на конкурс 18 проектов по направлению «Архитектура» и две работы по направлению «Дизайн». По решению членов жюри все работы были удостоены дипломов первой степени. Победители конкурса также получили 12 дополнительных дипломов. Как самыми успешными жюри отметили следующие проекты: «Приемы проектирования качественной городской жилой среды» Анастасии Агафоновой, «Рекреационно-оздоровительный комплекс в Сокольих горах в городе Самаре» Павла Романова, «Формирование и развитие системы архитектурных доминант исторического центра города Саратова» Семёна Шулаева.