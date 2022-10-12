В Самаре прошел всероссийский экономический диктант-2022

Молодежь скоро станет частью экономических отношений и будет определять вектор их развития. Фото: СГЭУ.

Экономическая грамотность сегодня становится не менее актуальной, чем самая обычная. И если традиционными диктантами даже всероссийского формата никого не удивить, то экономические – пока еще новинка. Сегодня в Самаре на базе СГЭУ прошел Всероссийский экономический диктант 2022. В нем участвовали более 200 школьников из 8 школ Самары в очной форме и свыше 250 студентов в формате онлайн.

Организатор этой просветительской образовательной акции – Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук. Цель диктанта – заинтересовать население, в том числе молодежь, в повышении экономической грамотности и развитии интеллектуального потенциала, а также оценить экономическую активность в регионах России. Работа с молодежью в этом плане особенно важна, ведь она уже становится участником экономических отношений и будет определять их направление и содержание завтра.

- Мы можем только приветствовать стремление школьников активно включиться в процесс ассессмента своих экономических знаний, интеллектуального развития, - подчеркнула врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Результаты экзамена участники офлайн-диктанта могут узнать на сайте диктанта по номеру идентификационного листа.

Сертификаты участников и дипломы победителей будут переданы организаторами 2022 в общеобразовательные учреждения.