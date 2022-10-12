В Самаре суд удовлетворил иск жильцов Дома Просвещенцев против мэрии и отменил его снос

Жильцы с помощью общественности и СМИ отстояли Дом Просвещенцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре районный суд удовлетворил иск жильцов Дома Просвещенцев против мэрии и отменил его снос. Такое решение было принято на заседании 12 октября 2022 года. Об этом жильцы сообщили журналисту «КП-Самара».

Резонансная история с признанием крепкого кирпичного Дома Просвещенцев на ул.Галактионовской, 45, длится с весны 2022 года. Жители трехэтажки совершенно случайно узнали, что их дом признали аварийным и обязали собственников его снести. Заключение экспертизы, которым руководствовались чиновники, вызвало у людей серьезные сомнения. Люди пошли в суд и обратились за помощью в «КП-Самара» и другие СМИ, а также к депутату Александру Хинштейну. Ситуация получила широкий резонанс, а назначенная судом независимая экспертиза подтвердила: дом не аварийный и вполне пригоден для жизни.

На совещании 10 октября глава города Елена Лапушкина велела представителям мэрии поддержать иск жильцов в суде. И уже 12 октября на заседании районного суда заключение Межведомственной комиссии Самарского района от 25.01.2022 года о признании дома аварийным и подлежащим сносу и Распоряжение № 438 24.02.2022 г. о признание дома аварийным и подлежащим сносу первого замглавы Самары Владимира Василенко были признаны судьей Давыдовой незаконными.

Жители Дома Просвещенцев поблагодарили «КП-Самара» за поддержку.

- Ваше издание первым написало о нашей беде, без вашей поддержки этой победы могло и не быть! – отметили жители.

Сейчас запущенна процедура по присвоению Дому Просвещенцев статуса памятника культуры. Это позволит защитить его от снова и в дальнейшем.

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