В Самарской области руководитель не выплатил сотрудникам более 6 миллионов рублей

Сотрудники чуть не остались без зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области руководитель компании не выплачивал сотрудникам заработную плату. Задолженность превысила 6 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, руководитель ООО «Нефтегазстройпроект» не перевел 38 сотрудникам более 6 миллионов рублей. Отмечают, что причиной задолженности стало наложение ареста на расчетные счета компании. В отношении директора возбудили уголовное дело.

Правоохранители оказали помощь сотрудникам, необходимые документы направили в банк. Только после вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, а задолженность полностью погашена.