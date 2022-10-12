Самарский художественный театр 16 октября покажет спектакль-оперу «Муха-Цокотуха».

Маленьких зрителей приглашают на спектаклю-оперу "Муха-Цокотуха"
Самарский художественный театр (театр для всей семьи «Витражи») 16 октября покажет спектакль-оперу «Муха-Цокотуха». Самых маленьких зрителей ждут в ДК Железнодорожников им. Пушкина. Начало спектакля в 11.00
Как рассказали в театре, спектакль-опера - прекрасный шанс не только для детей, но и для взрослых окунуться в волшебный мир сказк.
- Музыка Верди, Россини и Гуно откроет новые грани известных каждому стихов, - пояснили в театре.
Все знакомые с детства персонажи - очаровательные жучки и букашки, будут петь и танцевать, рассказывая увлекательную историю с неожиданным финалом.
Спектаклю поставил известный российский актер и режиссер Андрей Казаков.
Возрастное ограничение 3+
Билеты можно приобрести в театральных кассах города.