Самарский национальный исследовательский университет отмечает 80-летие

Фото: Самарской губернской думы

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников поздравил ректора Владимира Богатырева, весь профессорско-преподавательский состав и студентов Самарского национального исследовательского университета с 80-летием образования вуза.

В поздравлении Геннадий Котельников подчеркнул, что университет – уникальное учебное заведение не только Самарского региона, но и всей страны. Его история стала яркой страницей в летописи отечественного образования и науки и неразрывно связана с историей российской авиации и космонавтики.

Куйбышевский авиационный институт был образован в 1942 году. В наш регион были эвакуированы многие оборонные предприятия со всей страны, в том числе 30 предприятий авиационной промышленности. Срочно требовались авиатехнические кадры. Решение этой задачи и было поручено новому вузу.

После войны был взят курс на превращение Куйбышева в центр авиационной и космической промышленности. Это стало серьезным толчком для дальнейшего развития.

- Сегодня национальный исследовательский университет – это многопрофильное учебное заведение, является опорным вузом государственной корпорации «Роскосмос» и сочетает в своем учебном процессе направления инженерного профиля с традициями классического университетского образования. Сегодня вуз – локомотив экономики региона и ориентир для всех вузов губернии: 8 институтов, 8 факультетов, 85 кафедр, 1 200 преподавателей, 16 тысяч студентов, - отметил Геннадий Котельников и пожелал всему профессорско-преподавательскому составу и студентам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в жизни, науке и труде.