В самой большой колонии для пожизненно заключенных сидит «тольяттинский потрошитель»

Преступника направили в колонию для пожизненно заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступник из Самарской области сидит в колонии для самых жестоких маньяков и убийц. «Черный дельфин» расположен в Соль-Илецке.

По информации «КП-Оренбург», специализированная колония предназначена для пожизненно осужденных и является самой крупной в стране. На данный момент, в ней содержатся 619 преступников, среди которых житель Самарской области. Всего в 2022 году в колонию прибыло 15 человек.

Туда направили одного из самых опасных преступников 63 региона – Олега Рылькова, также его называют «тольяттинским потрошителем». Он изнасиловал 37 маленьких девочек, убил трех детей и одну женщину. Ранее он рассказал страшные подробности убийство пожилой женщины.