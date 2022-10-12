Командующий 2-й Гвардейской армии поблагодарил самарского губернатора Дмитрия Азарова за помощь армии с первого дня СВО

Мобилизованным и их семьям продолжают оказывать поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона с первого дня СВО оказывает поддержку военнослужащим.

Также генерал-лейтенант отметил, что не во всех регионах оказывают такую поддержку семьям и защитникам Отечества. Командование и личный состав благодарят Дмитрия Азарова за постоянную помощь армии, пристальное внимание и огромную заботу о семьях военнослужащих.

- Не думайте, что в армии чего-то не хватает. Все необходимое есть. Но при этом по ряду позиций, которые не входят в нормы довольствия, нам помогает Губернатор, Правительство. Я общаюсь с другими офицерами и военнослужащими, и отмечу, что далеко не во всех регионах так выстроена работа. В нашей области это началось с первых дней, – сообщил генерал-лейтенант.

Ранее глава региона лично проверил военные части Самарской области, в которых проходят обучение мобилизованные. Дмитрий Азаров пообщался с земляками и узнал ситуацию изнутри. По инициативе губернатора, в кратчайшие сроки военные, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также семьи служащих освободят от платы за детские сады и обеспечат ребят питанием в школах.

Помимо этого, военных обеспечат дополнительной экипировкой. Самарская область первая в стране начала создавать социальный паспорт семьи военнослужащих.