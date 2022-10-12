Вернувшиеся с Донбасса волонтеры «Единой России» сдали кровь в поддержку военнослужащих

Волонтер - значит готовый помочь.

У самарца Максима Пименова, участника организации «Молодая гвардия Единой России» – огромный опыт волонтерства: во время пандемии - помощь врачам, с начала СВО - помощь переселенцам и жителям республик ДНР и ЛНР. Недавно он вернулся из Мелитополя, где работал в центре гуманитарной помощи. И сразу принял участие в благотворительной акции по сдаче донорской крови в поддержку военнослужащих СВО. Как и его знакомый волонтер «Единой России» Александр Данилевский, донор со стажем, недавно вернувшийся из Купянска Харьковской области.

- Одна порция крови в 450 мл может спасти жизни трех человек. Волонтеры из Самары сдали более 3 литров крови – этого хватит, чтобы помочь жизни и здоровью 20 человек, - рассуждают самарские «молодогвардейцы». - Сдать кровь может любой желающий. Для нас это очень почетно и ответственно.

В этот же день на станции переливания крови в Сызрани 17 молодогвардейцев и членов партии «Единая Россия» сдали почти восемь литров крови в рамках акции в поддержку СВО. Итого – более 11 литров, помощь 73 нуждающимся.

Вырученные средства будут направлены на поддержку российских военнослужащих.

Стать донором может каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. В Самаре можно обратиться в областной клинической станции переливания крови, также ждут добровольцев в Тольятти и в Сызрани.