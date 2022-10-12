В Самаре несколько домов останутся без холодной воды из-за плановых работ 13 и 14 октября 2022 года

Без воды останутся несколько домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до наступления холодов специалисты продолжают проводить плановые проверки и работы. На этот раз без воды останутся несколько домов 13 и 14 октября 2022 года.

По данным «РКС-Самара», на участках планируют заменить задвижки д-300. Без холодного водоснабжения с 23:00 13 октября до 08:00 14 октября останутся несколько домов. Воду отключат на улицах: Алма-Атинской, Республиканской, Енисейской и Строителей. Жителям стоит подготовиться.

Напомним, что информация о плановых работах и адресах – предварительная. В течение недели список могут скорректировать. Все подробности указана на официальном сайте ресурсоснабжающей компании.