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Общество12 октября 2022 15:50

Губернатор Самарской области поручил проверить списки мобилизованных в связи с разъяснениями Министерства обороны

Глава региона переговорил с военным комиссаром
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе проверят списки мобилизованных

В регионе проверят списки мобилизованных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скорректируют списки мобилизованных в связи с поступлением разъяснений от Министерства обороны. Некоторым гражданам предоставят отсрочку.

- Дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение. Те из них, кто в соответствии с указанными разъяснениями не подлежит мобилизации, будут отправлены домой, - сообщили губернатор региона Дмитрий Азаров.

Также глава региона отметил, что в ближайшее время будет проведено заседание областной призывной комиссии по мобилизации. Дмитрий Азаров уже переговорил с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным.