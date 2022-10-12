Самарцам рассказали, куда звонить, если дома до сих пор холодно

Жители, у которых дома до сих пор холодно, могут обратиться по указанным номерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали, куда обращаться, если дома по-прежнему холодно. Появилась информация для всех замерзающих.

Все номера горячей линии опубликовали на сайте департамента городского хозяйства и экологии. Местные жители смогут обратиться по телефону, чтобы узнать подробную информацию. Также на официальной странице есть номера отделов по ЖКХ и благоустройству районных администраций и оперативных дежурств.

Обратиться можно по номеру +7 (846) 266-56-22 (по будням с 8:30 до 17:30, в пятницу – до 16:30. Также по номеру +7 (846) 266-54-54 (круглосуточно).